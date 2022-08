L’ex-femme de Burna Boy avoue : «Il ne peut même pas me satisfaire au lit»

Paolo Maldini n’a pas passé un bon moment dans ses combats avec Ronaldo Nazário. Sergio Ramos a eu de nombreuses complications chaque fois qu’il s’est retrouvé contre Ronaldinho. Et Carles Puyol a avoué que Didier Drogba lui avait rendu les choses très difficiles lorsqu’il l’a affronté.

Tous les défenseurs ont ce footballeur dont ils se souviennent instantanément quand on leur parle du rival le plus difficile de toute leur carrière. Et Virgil van Dijk ne fait pas exception.

Malgré le fait qu’il ait déjà dû affronter Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski, Kylian Mbappé, Neymar ou encore Erling Haaland, le défenseur historique de Liverpool n’a pas douté de sa réponse. Il a immédiatement désigné Lionel Messi comme l’adversaire le plus coriace qu’il ait affronté au plus haut niveau de l’élite.

«Le footballeur / attaquant le plus dur que vous ayez jamais affronté?» C’est ce qu’ils lui ont demandé, dans une session de questions-réponses dans laquelle il a joué (2021) avec Sky Sports Football. Et le capitaine de l’équipe nationale des Pays-Bas a répondu :

«Je dirais Lionel Messi. Lui et Cristiano Ronaldo ont enregistré des chiffres irréels au cours de la dernière décennie et c’est incroyable ce qu’ils ont accompli. Mais, dans ce cas (rival plus compliqué), je vais dire Lionel Messi. C’était une soirée très difficile à Barcelone où nous avons perdu 3-0 et il n’était pas mal du tout (rires)».

Respect total également pour Cristiano Ronaldo, mais Virgil van Dijk a clairement indiqué qu’aucun adversaire ne l’avait jamais autant impressionné que Lionel Messi. Ce soir-là au Camp Nou, il a marqué de nombreux joueurs de Liverpool.

Au-delà du fait qu’ils ont réussi à tout renverser à Anfield, le génie argentin a fait un match nul qu’ils ont dû résoudre sans trop de problèmes car ils étaient beaucoup plus compliqués au niveau collectif.