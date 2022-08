L’ex-femme d’Arnold Schwarzenegger, Maria Shriver, réapparaît méconnaissable : que lui a-t-on fait au visage ?

Dans une interview, la duchesse de Sussex a montré comment elle emmène son fils à l’école et les valeurs qu’elle lui enseigne.

Meghan Markle a offert un aperçu de la vie de famille des Sussex à Montecito en Californie, où elle a montré son côté le plus tendre et le plus maternel, montrant à quoi ressemble son quotidien avec son fils, Archie, avec qui elle joue et emmène à la maternelle sans la peur de faire quelque chose d’interdit dans le protocole de la famille royale.

Dans l’interview avec The Cut, la duchesse était accompagnée du journaliste pour aller chercher son fils à l’école, où elle a expliqué à quel point la vie privée de son fils est importante pour elle.

«Si Archie était à l’école au Royaume-Uni, je ne pourrais jamais le prendre et le déposer à l’école sans que ce soit une vraie photo, avec 40 personnes prenant des photos. Désolé, j’ai un problème avec ça. Cela me rend obsédé par la vie privée. Cela fait de moi un père fort et bon qui protège mon fils », a déclaré Meghan Markle en se rendant à la maternelle d’Archie.

A son arrivée à l’école, le journaliste explique qu’un petit garçon, qui a de belles boucles rousse, est vu sortir en criant avec enthousiasme : “Maman, maman”. Plus tard, sur le chemin du retour, le petit garçon bavarde en mangeant une quesadilla.

«Nous avons évalué s’il avait passé une bonne journée à l’école grâce à une lettre de mise à jour de son professeur (il avait et est prêt pour des journées complètes) et avons essayé de savoir s’il avait mangé son sandwich pour le déjeuner (il ne l’a pas fait). Nous avons corrigé le question du changement de T-shirt en milieu de matinée (ils jouaient à la nappe phréatique) “Pourquoi as-tu peur des hauteurs comme un avion?” Archie demande, et cela mène à une conversation sur l’importance d’être courageux. S’il oublie de dire s’il vous plaît ou merci, Meghan lui rappelle les manières qui font l’homme.

«A un feu rouge, elle met la main dans le coffre et en sort un nouveau sac à dos noir et le donne à son équipe de sécurité pour le donner à un sans-abri. Ils apprennent à Archie que certaines personnes vivent dans de grandes maisons.”, d’autres dans de petites maisons et certains sont entre les maisons. Ils ont fait des kits avec de l’eau, des biscuits au beurre de cacahuète et des barres granola», décrit le journaliste.

Meghan Markle apprend les bonnes manières à son fils

Dans l’interview, Meghan Markle examine à quoi ressemble l’éducation de leurs enfants, car ils essaient actuellement d’enseigner les bonnes manières à Archie. «Nous lui disons toujours : ‘Les manières font l’homme. Les manières, les manières, les manières, les manières, les manières.’

Tout comme la duchesse de Sussex a révélé à quel point elle et son mari sont sur la même longueur d’onde lorsqu’il s’agit d’élever leurs enfants : «Vous ne bougez jamais l’un sans l’autre, moi et Harry sommes comme le sel et le poivre. Nous avançons toujours ensemble.»