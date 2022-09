L’ex-arbitre avoue avoir menti à Unai Emery : «On doit se soutenir…»

Tony Chapron s’est souvenu d’une conversation avec l’ancien entraîneur du PSG lors des huitièmes de finale de la Ligue des champions lors de la saison 2016/17.

Rencontre controversée entre Barcelone et le Paris Saint-Germain, pour compter pour le match retour des huitièmes de finale de Ligue des champions de la saison 2016/17, c’est arrivé il y a plus de cinq ans, mais ça fait encore couler de l’encre.

A l’époque, l’équipe catalane a opéré un retour épique en annulant les quatre buts encaissés lors du match aller à Paris, en battant l’équipe de France 6-1 au Camp Nou, un match marqué par quelques décisions discutables de l’équipe arbitrale, menée par l’Allemand Deniz Aytekin.

Or, ce dimanche, l’ancien arbitre français Tony Chapron a révélé, dans des déclarations faites à la chaîne de télévision française Canal+, qu’il avait été contraint de mentir à Unai Emery, l’entraîneur du PSG qui avait été très critique sur la performance d’Aytekin.

«Pour l’UEFA, c’était un match simple, surtout après le premier tour, mais à la première décision qu’il a dû prendre, l’adjoint a paniqué. C’était celui qui avait le moins d’expérience et il a fini par prendre Aytekin en otage. J’ai menti à Emey à le temps, parce que nous, les arbitres, devons nous soutenir

«Brand [l’adjoint] est celui qui est le plus éloigné, celui qui a le moins d’expérience, celui qui ne devrait pas arbitrer à ce niveau et il a renversé la donne. Il est allé parler à l’arbitre, alors qu’il était entouré de Joueurs de Barcelone. Véritable catastrophe. Le PSG a perdu à cause d’une erreur dans laquelle l’arbitre n’a pas réussi à garder son sang-froid dans un moment aussi délicat», a-t-il ajouté.