Lewandowski révèle ses discussions avec le Real Madrid

La star de la musique, Oluwatobiloba Daniel Anidugbe, également connu sous le nom de Kizz Daniel, a été arrêté par la police tanzanienne ce dimanche 7 août 2022.

Kizz Daniel a été arrêté pour ne pas s’être présenté à son concert prévu. Il devait se produire dimanche au Warehouse, Old Nextdoor Arena en Tanzanie, mais ne s’est pas présenté sur les lieux.

Selon certaines informations, l’auteur de «Buga» a refusé de monter sur scène parce qu’il aurait oublié son sac de voyage en Ouganda et ne voulait pas porter de vêtements empruntés.en

Cependant, les fans en colère qui auraient payé 5 000 $ pour des tables ont été vus se lancer des bouteilles et détruire des propriétés au centre de l’événement.

Une vidéo virale de l’arrestation montrait le chanteur portant une veste à capuche et conduit dans un véhicule de police. C’est la deuxième fois que le chanteur ne se produit pas lors d’un concert complet pendant que les fans attendaient.

Kizz Daniel arrested in Tanzania for not showing up to perform at a show he was billed to perform at. 😯 pic.twitter.com/ook1aHfQh1

— wande (@blaccmajek) August 8, 2022