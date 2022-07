Lewandowski répond aux critiques du Bayern Munich

Dans sa première interview en tant que joueur de Barcelone, Robert Lewandowski a émis quelques critiques sur la manière dont le Bayern Munich a fait de lui un méchant pour avoir forcé le transfert en Catalogne.

«Beaucoup de gens au Bayern ont menti et n’ont pas dit la vérité, ils ont dit autre chose, à propos de mon départ. J’ai toujours été honnête et j’ai tenu bon et c’était peut-être le problème pour ces gens. J’ai senti que c’était le bon moment pour quitter le Bayern et jouer pour Barcelone. Il y a eu beaucoup de politique au cours des dernières semaines. Ils ont eu toute une théorie du mensonge sur moi car il leur était difficile d’expliquer mon départ aux fans», a-t-il déclaré à ESPN.

Il démentit la version selon laquelle l’intérêt des Bavarois pour Erling Haaland a eu une influence sur la décision de quitter la Bavière. «Non, ça n’avait rien à voir. Je ne veux pas dire exactement ce qui s’est passé, mais si vous me demandez si ma décision a été prise à cause de Haaland, non. Je ne voyais aucun problème s’il avait signé pour le Bayern», a condamné Lewandowski.