Lewandowski recadre : «Je ne suis pas un ennemi du Bayern, mais…»

La querelle entre Robert Lewandowski et le Bayern continue. Alors qu’il ne reste plus qu’un an à son contrat, l’attaquant polonais a annoncé publiquement son désir de partir, mais le club bavarois semble déterminé à le garder jusqu’en 2023 si une grosse offre ne se présente pas.

L’échange et les propos entre les deux camps ont traîné en longueur et ce mardi, dans une interview accordée à Bild, Lewandowski a calmé le ton et laissé des mots pour le club dont il espère partir cet été.

«Dès le début, j’ai dit que je voulais trouver la meilleure solution pour les deux parties. Je ne veux rien forcer, mais je pense que le Bayern a plus à gagner en investissant l’argent qu’il peut obtenir maintenant, qu’en me gardant jusqu’à la fin du contrat. J’espère que les émotions se calment, car je ne suis pas un ennemi du Bayern».

Lewandowski a également réagi à certaines accusations.

«Je ne suis pas égoïste. Je sais ce que j’ai vécu au Bayern et j’apprécie vraiment l’opportunité de l’avoir vécu. C’est aussi pourquoi je fais de mon mieux pour ne pas décevoir le club et les supporters qui me réclament depuis plusieurs années. Mais je ne peux pas nier que j’ai besoin d’une nouvelle étape dans ma carrière», a-t-il conclu.