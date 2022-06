«Lewandowski peut être meilleur que Benzema»

L’ancien joueur de Barcelone José María PInto pense que Xavi sera une légende en tant qu’entraîneur

L’ancien gardien du FC Barcelone Barcelona, José Manuel Pinto, qui a su être dirigé par Josep Guardiola à l’âge d’or du club culé, a affirmé que son ancien coéquipier Xavier Hernandez Creus deviendrait une légende dans son nouveau rôle comme entraîneur.

José Manuel Pinto ne doute pas que son ancien coéquipier Xavi Hernández sera un grand entraîneur : Xavi est heureux parce qu’il est à la maison et parce que c’est une personne qui fait ce qu’il aime. Il vit par et pour le football et je pense qu’il sera une légende en tant qu’entraîneur. Il fait les choses avec passion et il va y parvenir».

L’ancien barcelonais a pris sa retraite en 2014 pour créer une discipline baptisée ‘P13FIT’ qui réunit ses deux grands amours, la musique et le sport : «Le sport et la musique ont toujours fait bon ménage pour moi. C’est un entraînement intense, facile et amusant.»

José Manuel Pinto a joué six saisons au Fútbol Club Barcelona entre 2008 et 2014. Il a été dirigé par Pep Guardiola à l’âge d’or de l’équipe Blaugrana lorsqu’il a réalisé le triplé en 2009 en remportant la Liga, la Copa del Rey et le tant attendu Ligue des champions de l’UEFA.