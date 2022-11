Lewandowski lâche la vérité : «Maintenant, je sais pourquoi le Barça est plus qu’un club…»

Piqué a terminé sa carrière cette semaine et on parle déjà de l’avenir de l’Espagnol. Désormais considéré comme un ancien joueur, ayant mis un terme brutal à sa carrière, l’Espagnol s’est exprimé ouvertement sur la possibilité de devenir président de Barcelone dans un futur proche.

«Je pense qu’à un moment donné, j’aurai envie d’être président de Barcelone. Pour le moment, je ne l’ai pas en tête. Je veux faire beaucoup d’autres choses. Avoir la liberté de ne pas m’entraîner tous les jours ou d’être occupé week-ends» avec des matchs me donne l’opportunité de me concentrer sur d’autres choses. À l’avenir, j’aimerais aider le club de ma vie à explorer tout son potentiel», a déclaré le désormais ex-joueur de Barcelone, dans une conversation sur le Twitch canal Ibai Llanos.

Piqué l’a également révélé lorsqu’il a informé le Barça de sa décision de mettre fin à sa carrière.

«Le matin de Plzen [1er novembre], c’est quand j’ai dit à Laporta que c’était fini. Je lui ai dit par SMS. Nous en avions déjà parlé auparavant chez lui. Nous nous sommes retrouvés avec un câlin et un rire, je suis parti très heureux. Je regarde en arrière et je vois que j’ai fait un voyage spectaculaire. Je me suis senti très privilégié de jouer dans le club de ma vie et d’avoir tout gagné. Je ne pouvais rien demander de plus. J’ai serré chaque jour de ma vie comme si c’était J’espère continuer à vivre comme ça. J’ai l’opportunité de vivre une vie qui en vaut vraiment la peine. Chaque jour, je me réveille et la première phrase que je dis est : “Je suis privilégié», a-t-il ajouté, expliquant à nouveau la raison de la décision.

«Il y a beaucoup de raisons de penser tout au long de la saison. J’ai commencé la saison par une rencontre avec l’entraîneur et il m’a dit que cette année serait difficile. Je voulais essayer, les sensations du début de saison n’étaient pas les meilleures que la pause [pour la Coupe du monde] était l’occasion de prendre cette décision.

J’ai toujours dit que quand je ne me sentais pas important, je partirais. Le fait qu’il y ait eu des blessures à mon poste m’a fait tout retarder. jeux auxquels je n’ai pas joué et, après le match, j’ai dû m’entraîner, et je me suis senti désorienté.

Il y a eu un jour où j’étais sur le point d’aller au vestiaire et j’ai dit que c’était fini. Je n’avais pas l’impression que je Quand les blessures sont apparues, j’ai dit que je ne pouvais pas quitter l’équipe à ce moment-là», a-t-il expliqué.

Après 769 matchs, Piqué met un terme à sa carrière de joueur. Dans son histoire, l’Espagnol de 35 ans compte huit La Ligas, six Super Coupes d’Espagne, sept Coupes d’Espagne, une Premier League, une Coupe de la Ligue anglaise, un Community Shield, quatre Ligues des champions, trois Coupes du monde des clubs, trois Super européennes. Coupes, une européenne et une coupe du monde.