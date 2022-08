Lewandowski : «j’insiste, Benzema est un grand attaquant, mais moi…»

Depuis l’arrivée de Robert Lewandowski, les fans de la Liga rêvent déjà d’une autre grande rivalité offensive entre le Polonais et la superstar du Real Madrid Karim Benzema.

Cependant, Lewandowski insiste sur le fait qu’il n’est pas motivé par la gloire personnelle et ne veut que le succès en tant qu’unité collective à Barcelone.

«Je me regarde moi-même et mon équipe, pas les autres. Bien sûr, vous attendez avec impatience des matchs comme le Clásico et Benzema est un grand attaquant, mais au final, il s’agit de gagner des titres avec le Barça. Tout le reste est sans importance».

Enfin, Lewandowski a été interrogé sur le Ballon d’Or au milieu des spéculations selon lesquelles il aurait choisi Barcelone simplement pour remporter le prix individuel tant convoité. Mais l’attaquant n’a pas tardé à nier les allégations.

«J’ai toujours dit que le succès de l’équipe m’animait. De tels prix sont de bons extras, mais ce n’est pas pour ça que je voulais aller en Espagne. Ce qui était en partie écrit n’était pas vrai», a-t- il déclaré.