Lewandowski : « Je suis content de pouvoir rejoindre le Barça»

S’adressant à BILD pour son entretien d’adieu en Allemagne, Robert Lewandowski a évoqué une pléthore de sujets où il a avoué qu’il est heureux de rejoindre le FC Barcelone.

Sur sa longue saga des transferts, il a déclaré. «Les dernières semaines ont été difficiles. Ce n’est pas facile pour moi de trouver les mots justes. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans ma tête en ce moment. Dernièrement, j’ai essayé de rester détendu, de profiter des vacances avec ma famille».

Sur la façon dont il a géré la situation : «Mon âge et mon expérience m’ont certainement aidé. En tant que jeune joueur, j’aurais été plus contrarié et stressé. J’ai pu comprendre ce qui se passait, ce qui se disait, s’écrivait et se rapportait à propos de la situation».

Sur la sécurisation finale de son déménagement de rêve : «Au final, tout s’est passé très vite. Il n’y avait pas beaucoup de temps pour penser à quoi que ce soit. Maintenant je suis content d’avoir trouvé une solution. Je suis content de pouvoir revenir rapidement sur le terrain avec Barcelone. Pour moi, c’est la prochaine étape de ma carrière», a-t-il déclaré.