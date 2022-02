Lewandowski : «C’est les deux défenseurs avec qui j’ai le plus souffert dans ma carrière…»

La défense centrale est l’un des postes les plus exigeants dans le football. Présents dans une équipe pour enrayer les velléités offensives des attaques adverses, les défenseurs centraux usent souvent de forces et brutalisent leurs vis-à-vis. Robert Lewandowski eu l’occasion d’affronter plusieurs des meilleurs défenseurs de l’histoire.

Lewandowski a cité deux noms comme étant les défenseurs les plus coriaces qu’il ait jamais rencontrés : Sergio Ramos et Virgil van Dijk. «Sergio Ramos et Van Dijk aussi en tant que deuxième défenseur», a lâché le buteur du Bayern Munich à l’Expo Dubaï.

L’attaquant polonais n’oublie jamais Sergio Ramos, mais n’a pas de préférence absolu pour le deuxième défenseur coriace qu’il ait affronté. Il n’y a pas si longtemps, avec Sport Bild, il a placé Giorgio Chiellini à la place de Virgil van Dijk.

Mais il a aussi une autre préférence

«Le défenseur qui a le plus souffert ? Je dis deux : Giorgio Chiellini et Sergio Ramos. Ils sont à la fois durs et physiques. Ils connaissent toutes les ficelles du métier, mais ils ont toujours raison et ont presque toujours le sourire aux lèvres. C’est difficile, mais aussi amusant de jouer contre eux», a décrit Lewandowski, le soulier d’or 2021.