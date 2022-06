Lewandowski avoue : «Je confirme. J’ai vu Ronaldinho, Pelé et Cristiano mais…»

Tout comme Lionel Messi a déclaré que Ronaldo Nazário est son 9 préféré parmi tous ceux qu’il a vus dans sa vie. Cristiano Ronaldo a longtemps révélé le nom d’un buteur historique avec qui il aurait adoré partager le terrain.

Alors qu’il jouait encore pour la Juventus, on a demandé au meilleur buteur de tous les temps du football professionnel un exercice très intéressant : choisir une légende compte tenu de toute l’histoire du jeu avec qui il aurait le plus aimé jouer. Et sa réaction immédiate a été de nommer l’un des plus grands cogneurs de tous les temps.

Avec quelques doutes, mais donnant la priorité à l’héritage qu’il a laissé dans le football de son pays, El Bicho s’est déclaré fan de l’éternel Eusébio. Il a clairement indiqué qu’il était très conscient de la brillante carrière qu’il a construite et des titres de buteur qu’il a obtenus pour sa performance brutale en tant que finisseur.

«Choisir un footballeur de toute l’histoire pour jouer avec lui ? C’est une question très difficile. Dans ma tête, j’ai beaucoup de joueurs avec qui j’aurais aimé jouer, mais j’en citerai un de mon pays : Eusébio», a commenté El Bicho , en des mots (2019) qui sont recueillis sur la chaîne SOCCER.COM.

«C’est l’un des fils du Portugal et j’aurais aimé jouer avec lui car il est portugais et c’était une personne incroyable. Il est décédé il y a quelques années, mais j’aurais aimé jouer avec lui pour l’équipe nationale.

Eusébio a remporté le Ballon d’Or et le Soulier d’Or, il a été trois fois meilleur buteur de la Coupe d’Europe. Il a remporté le championnat des marqueurs lors d’une Coupe du monde avec l’équipe nationale du Portugal. Il est resté jusqu’à sept fois meilleur buteur de la première division portugaise au cours de son aventure avec Benfica. Et il a converti plus de 500 buts en tant que professionnel.

Cristiano Ronaldo a mis en avant un personnage dont on se souviendra à jamais. Et c’est qu’on ne peut pas parler des meilleurs 9 qui ont existé dans le jeu sans mentionner Eusébio da Silva Ferreira. Si clair.