Lewandowski au Barça : voici la grosse somme à payer

Le montant de la clause libératoire de Robert Lewandowski est désormais connu. Bayern Munich réclame quatre dizaines de millions d’euros pour libérer le Polonais.

Le Bayern Munich permettrait à Robert Lewandowski de partir à la fin de cette saison pour une somme pas moins de 40 millions d’euros, selon les informations du magazine Kicker.

Lewandowski, 33 ans, a un contrat avec le Bayern jusqu’à l’été 2023 et jusqu’à présent la position officielle du club est que l’attaquant polonais remplira le contrat lui offrant de plus une prolongation.

Cependant, selon Kicker, le club rejette la possibilité d’un renouvellement pour plus de deux ans ainsi qu’une augmentation de salaire. Au Bayern, il y a une coutume de ne pas renouveler les contrats des joueurs de plus de trente ans pendant plus de deux ans.

En ce moment, il y a trois joueurs clés de ces dernières années au Bayern qui ont plus de 30 ans et dont les contrats expirent en 2023 : Lewandowski , Manuel Neuer et Thomas Müller.

L’ancien joueur du Bayern, Thomas Helmer , estime qu’au final, le Bayern ne prolongera pas le contrat des trois pour renouveler l’équipe et ne permettra pas à la masse salariale de monter en flèche.

En revanche, selon les informations du journal munichois TZ, la direction du Bayern se méfie des informations faisant état d’un rapprochement entre Lewandowski et Barcelone.

Le conseil d’administration bavarois considère qu’il s’agit d’une manœuvre de l’agent du joueur polonais, Pini Zahavi , pour renforcer sa position dans les négociations, puisque Barcelone n’aurait pas la capacité financière de faire face à une opération de cette nature.