Lewandowski a clairement expliqué quelle est la grande différence entre Messi et Cristiano

L’attaquant polonais du Bayern Münich a déclaré que même si Cristiano a dû travailler très dur pour devenir le footballeur qu’il a été, la star argentine semble avoir de nombreuses conditions naturelles pour développer la carrière dont il se vante.

Robert Lewandowski s’est fait chouchouter, après la déception du Ballon d’Or, par le journal Bild en le choisissant comme Star de 2021 pour sa belle prestation sur le terrain.

Lors de la remise du prix par le média allemand, l’attaquant du Bayern a profité de l’occasion pour clarifier ce malentendu sur son concept de Messi : «Les propos de Leo m’ont beaucoup ému. Ce n’étaient pas des mots creux, c’était un bon moment dans ma carrière, je n’ai parlé que quelques mots avec Léo car mon espagnol n’est pas très bon. J’ai parlé avec Kylian (Mbappé) en anglais, puis il a traduit pour Leo», a-t-il souligné.

Lewandowski a comparé Cristiano à Messi

De même, et en parlant des deux footballeurs qui ont dominé la scène pendant une grande partie de ce millénaire, il a été encouragé à expliquer les différences entre Cristiano et Messi : «depuis que je suis devenu professionnel, Messi et Ronaldo ont été au-dessus de tous les autres. Cela a toujours été un duel entre eux. Tout dépend du type de joueur que vous préférez. La réponse à la question est difficile. Je respecte le travail acharné de Cristiano Ronaldo. Pour Messi, tout semble facile. Je pense que Cristiano a dû travailler plus dur pour réussir», a analysé Lewandowski.

En revanche, en dialogue avec Bild, l’attaquant de l’institution bavaroise a décrit d’autres attaquants de premier plan sur la scène européenne. «Inclut-on Messi et Ronaldo ? Ce ne sont pas des attaquants classiques. Benzema convainc depuis de nombreuses années, ou (Mohamed) Salah, (Sergio) Agüero, (Harry) Kane. Il y a Henry, le Brésilien Ronaldo, on a déjà parlé de Gerd Müller. J’espère être cité dans cette catégorie aussi», a conclu Robert Lewandowski, sans doute dans le meilleur moment de sa carrière.

Combien de buts Cristiano Ronaldo a-t-il convertis à Manchester United et combien Messi a marqué au PSG

Messi a officiellement marqué 6 buts pour le Paris Saint-Germain. Cinq de ses conversions ont eu lieu lors des 5 matchs qu’il a disputés en UEFA Champions League et le reste en Ligue 1.

Cristiano Ronaldo a déjà marqué 13 buts depuis son retour à Manchester United. Sept d’entre eux ont été marqués par la Premier League, les six qui complètent les grandes statistiques des Portugais appartiennent à des matches valables pour l’UEFA Champions League.