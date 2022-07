Lewandowski 8e, Drogba 5e, Georges Weah 3e…: ces joueurs du football mondial venus d’un pays moins puissant

Pour la quatrième journée consécutive, Cristiano Ronaldo a raté la présentation de pré-saison de Manchester United. Selon la presse britannique, la star portugaise ne sera pas présent pour la pré saison.

On le sait, Cristiano Ronaldo veut quitter Old Trafford. Il veut jouer dans une équipe qui sera à la Ligue des Champions. Pour cela, selon les rumeurs, il a souligné des raisons familiales pour ne pas être présent aux séances d’entraînement dirigées par le nouvel entraîneur Erik ten Hag.

Selon Manchester Evening News, il est d’ores et déjà établi que CR7 ne fera pas partie de la tournée de pré-saison que les Red Devils effectueront en Thaïlande et en Australie. De même, il ne jouera pas le match amical face à Liverpool, à Bangkok. Le départ vers l’Asie est prévu vendredi et Cristiano Ronaldo restera absent.