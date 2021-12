L’étrange situation que vit Barcelone et qui ne s’est pas produite il y a 20 ans

Avec le départ à la retraite de Sergio Agüero de l’équipe culé, c’est la première fois depuis longtemps que l’institution blaugrana n’aura pas d’Argentin dans ses rangs.

Le retrait de Sergio Leonel Agüero del Castillo en raison de ses problèmes cardiaques a eu une conséquence qui ne s’était pas produite depuis longtemps et que de nombreux fans du Barcelone n’ont sûrement jamais pu voir. Selon Mundo Deportivo, à partir de ce moment, aucun Argentin ne fait partie de l’équipe Blaugrana.

Après le départ de son grand ami Leo Messi cet été, Agüero était le seul argentin qui était encore dans le vestiaire culé et avec sa retraite il n’y a plus de footballeur argentin dans l’équipe première.

Un fait qui ne s’était pas produit depuis la campagne 00/01, lorsque le gardien Roberto Bonano et l’attaquant Javier Saviola sont arrivés au Barça lors de cette campagne.

Les Argentins et le FC Barcelone vont de pair depuis longtemps, la grande majorité a toujours eu une appréciation pour l’équipe culé et le départ de Kun Agüero les distingue d’une certaine manière un peu plus.

Avec le départ de l’attaquant argentin, une autre étape se termine dans l’équipe Blaugrana et qui sait combien de temps cela va durer comme ça.

Qui sont les 5 Argentins dont on se souvient le plus à Barcelone

Les footballeurs argentins les plus connus de l’histoire, peut-être pour être contemporains ou simplement les plus connus dans le monde pour leurs performances, sont : Diego Armando Maradona, Juan Román Riquelme, Javier Mascherano, Lionel Messi et Sergio Agüero, pour être les plus récents.