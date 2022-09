Lesbienne de 22 ans, elle avoue : «j’ai couché avec plus de 100 femmes et…» (vidéo)

Comme des footballeurs comme Zlatan Ibrahimovic ou Cristiano Ronaldo, Karim Benzema est trop confiant dans son jeu. Et cela s’est confirmé encore plus lorsque, pendant plusieurs années, on lui a demandé de mentionner le joueur qu’il aurait toujours dans son équipe.

Bien qu’il ait déclaré à d’autres occasions qu’il accepterait de remplacer Ronaldo Nazário, l’actuel capitaine du Real Madrid, qui est le meilleur buteur de l’actuelle UEFA Champions League, s’est choisi comme le footballeur qui ne serait jamais disparu dans son campus.

«Un joueur que tu aurais toujours dans ton équipe ?» C’est ce qu’ils ont mis sur la table pour l’équipe de jeunes de Lyon, dans une vidéo (2018) publiée sur la chaîne officielle Codere. Et sa réponse a été très claire : «je».

Il deviendra le deuxième meilleur buteur de tous les temps du Real Madrid. Il fait partie du TOP 4 des meilleurs buteurs de tous les temps en UEFA Champions League.

Et il était déjà placé dans le TOP 5 des meilleurs buteurs de l’Equipe de France. Il est clair que l’équipe de Benzema ne souffrirait pas d’avoir Benzema dans ses rangs, JA. Il est une légende éternelle de ce sport.