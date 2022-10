Les vacances à Haaland inquiètent Guardiola : «J’espère qu’il ne boit pas trop…»

L’entraîneur de Manchester City a révélé que l’attaquant se rendra à Marbella pendant la Coupe du monde.

Pep Guardiola a avoué ce lundi lors d’une conférence de presse qu’il encourageait Erling Haaland, l’une des principales figures de Manchester City cette saison, à «se comporter» pendant la Coupe du monde.

La Norvège, rappelons-le, ne s’est pas qualifiée pour la compétition, alors au lieu de se rendre au Qatar, entre novembre et décembre, l’attaquant passera une période de vacances à Marbella, et l’entraîneur des champions d’Angleterre en titre n’a pas caché une certaine inquiétude pour ce qu’il pourrait faire.

«Il sera à Marbella, certainement, ou en Norvège. Sa qualité pendant la deuxième partie de saison dépendra de son comportement, à Marbella», a-t-il abattu, dans des déclarations reproduites par la chaîne de télévision britannique Sky Sports.

«Je suis sûr qu’il aimerait être à la Coupe du Monde, mais peut-être qu’il sera au prochain Championnat d’Europe. Mais il a une maison à Marbella et il peut y aller et jouer au golf. J’espère qu’il ne boit pas ou manger trop, et qu’il revient en forme», a-t-il ajouté.