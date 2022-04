«Les sifflets ! quand ils seront fatigués, ils vont arrêter», Neymar répond aux supporters du PSG

Alors que le Paris Saint-Germain célèbre encore un autre titre, Neymar a été clair lorsqu’il a dit qu’il continuerait et a laissé un message aux fans, qui même les champions nationaux sont mécontents.

Pas plus tard qu’hier, plusieurs ont quitté le Parc des Princes avant la fin du match et alors même que les joueurs faisaient la fête sur le terrain, en signe clair contre la politique sportive du club, qui ne pardonne pas une nouvelle saison sans Ligue des Champions. Neymar a connu une saison compliquée, avec des blessures qui l’ont éloigné de la compétition pendant plusieurs semaines, mais hier, titre en main, il a répondu aux critiques.

«Les sifflets ? Ils vont se lasser de faire ça, il me reste encore trois ans de contrat. Je suis particulièrement heureux pour ce soir et pour le titre. Ce fut une saison longue et difficile à cause de tout ce qui s’est passé. C’était très important pour nous, maintenant nous devons respirer et calmer l’esprit, ce qui est le plus important» a déclaré Neymar à ESPN. Malgré le nul face à Lens (1-1), le PSG remporte le championnat à quatre rencontres de la fin.