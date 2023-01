Les retrouvailles entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi dont le monde parle

Lionel Messi et Cristiano Ronaldo se sont retrouvés. Cela s’est produit lors du match où l’équipe composée d’Al-Nassr et d’Al-Hilal a affronté le Paris Saint Germain, dans un match amical qui avait fait salle comble, car personne ne voulait manquer cet incroyable duel entre deux l’un des meilleurs joueurs de l’histoire.

Dans un match riche en émotions, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ont pu aider leurs équipes en marquant leurs buts. Cependant, le monde regardait comment se déroulaient les retrouvailles entre Cristiano et Messi, en tenant compte du fait qu’il y avait toujours une grande rivalité entre eux.

Avant de sortir sur le terrain, il y a eu un câlin émotionnel entre Cristiano et Messi, qui a pris toutes les photos et a été enregistré par les caméras qui diffusaient le match. Les deux joueurs ont beaucoup de respect l’un pour l’autre et cela s’est démontré sur le terrain, où ils se sont rencontrés et se sont salués.

Cela s’est également reflété sur les réseaux, puisque Lionel Messi a mis en ligne une story sur son compte Instagram, qui ne dure que quelques secondes, au moment où il embrasse Cristiano avant de sortir jouer le match. Les personnes présentes dans le stade sont devenues folles de la salutation entre ces deux grandes figures du sport mondial.

La relation entre Cristiano et Lionel Messi semble s’être beaucoup améliorée ces dernières années, même de manière publique. La star portugaise et l’attaquant argentin ont parlé à la presse de leur rival sur le terrain et ont tous deux convenu qu’ils s’admiraient. L’une de leurs apparitions les plus surprenantes a été la publicité qu’ils ont faite ensemble.

Critique de Messi par les médias français

La semaine n’a pas été facile pour Lionel Messi, malgré la victoire ce jeudi face à l’équipe de Cristiano Ronaldo. C’est qu’après une nouvelle défaite du Paris Saint Germain, les médias français ont critiqué très durement l’attaquant argentin, à qui ils n’ont pas pardonné et blâmé la défaite de l’équipe de France.

Cependant, Leo a été vu calme et souriant dans le match qui s’est joué en Arabie saoudite. Là, il a converti le premier des buts, lors d’une victoire 5-4 pour le PSG.

L’Argentin, avec Cristiano, a pris toutes les photos de ce match amical qui a tenu tout le monde en haleine, qui s’attendait à ce que les deux joueurs se retrouvent face à face.