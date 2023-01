Les responsables de l’armée birmane visés par une plainte pour génocide

Le trafic était totalement interrompu ce mardi matin à la gare de l'Est à Paris en raison d'une panne dans un poste d'aiguillage, a indiqué une porte-parole de la SNCF, qui a précisé qu'une reprise était «espérée à 10h». «Il y a une panne dans un poste d'aiguillage, en conséquence tous les TGV, TER et la ligne P du Transilien, au départ et à…