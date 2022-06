Les règles que Shakira et Gerard Piqué ont convenues pour le bien de leur famille

Gerard Piqué et Shakira ont annoncé il y a quelques jours qu’ils avaient entamé le processus de leur séparation, et dans cette déclaration, ils ont demandé à leurs fans et à la presse de respecter leur vie privée, afin de protéger leur famille.

Le chanteur colombien et le joueur de Barcelone sont les parents de deux enfants, qui apparaissent de temps en temps sur leurs réseaux sociaux, qu’ils ont décidé de protéger les plus petits de tous les commentaires qui ont surgi à leur sujet.

Pour cette raison, Shakira et Gerard Piqué ont convenu de s’entendre sur une série de règles pour les mois à venir, lorsqu’ils seront en pleine discussion sur le partage des actifs et la garde des enfants.

L’un des accords qu’ils ont conclus est d’éviter d’être photographiés avec d’autres personnes jusqu’à ce que les commentaires sur leur séparation cessent, ils ne peuvent donc sortir dans les lieux publics qu’en compagnie de leurs enfants.

Ils se sont également engagés à ne pas publier de messages d’indices ou de revendications sur leurs profils officiels, afin d’éviter de créer davantage d’informations sur leur rupture, dont les raisons ne sont pas encore connues.

L’avenir de Shakira et Gerard Piqué

Le joueur a déjà quitté la maison principale où il partageait avec le chanteur et a décidé de vivre dans un appartement à Barcelone, où il devrait passer le reste de l’année, car le manoir familial sera l’un des atouts à distribuer.

De son côté, Shakira souhaite garder la garde des enfants pour vivre avec eux à Miami, une ville où elle sera plus proche de sa famille et où elle pourra poursuivre tous ses projets musicaux.

Pour l’instant, la chanteuse est toujours en Espagne, où elle se concentre sur l’aide à la récupération de son père, qui a subi une grave chute qui l’a laissé avec des séquelles motrices, pour lesquelles il doit aller en rééducation.