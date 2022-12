Les raisons du désaccord entre Karim Benzema et Didier Deschamps révélées

Karim Benzema et Didier Deschamps ont le dos tourné et la star du Real Madrid a même annoncé la fin de sa carrière en équipe de France. Maintenant, dans la presse française, de nouvelles données apparaissent qui expliquent les raisons qui ont conduit au malentendu entre joueur et entraîneur.

L’Équipe garantit que tout a commencé à Clairefontaine, où l’équipe de France s’est entraînée avant de se rendre au Qatar pour participer à la Coupe du monde 2022.

Benzema est arrivé du Real Madrid avec des problèmes physiques et, selon Foot Mercato, ne voulait pas subir de tests car il savait déjà quel était le problème.

A cette époque, écrit L’Équipe, Deschmaps a commencé à soupçonner que Benzema n’était pas complètement honnête sur sa condition physique.

Benzema a poursuivi son voyage au Qatar, mais a subi une blessure dont il ne s’est pas plaint. L’Équipe explique même que Benzema voulait rester pour jouer au Mundial’2022, mais que le service médical lui a dit que le mieux serait de récupérer avec le Real Madrid.

Par ailleurs, le départ de Benzema, à la veille de la Coupe du monde, aura également laissé certains coéquipiers… satisfaits. C’est le cas d’Hugo Lloris et d’Antoine Griezmann, comme le rapporte le journaliste Romain Molina.