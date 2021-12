Les problèmes actuels de Lionel Messi du PSG ne sont que passagers

L’Atlético de Madrid a chuté de 2 à 0 en tant que visiteur du Real Madrid, qui se consolide de plus en plus en tête du classement de la Liga avec 12 points sur sa garde, Séville, et 13 sur Colchonero, mais Simeone fait confiance à son équipe.

L’ entraîneur de l’Atlético de Madrid Diego Pablo Simeone a reconnu que le Real Madrid a pris le classique de manière juste et montrant que «c’est très bien», après un 2-0 à Santiago Bernabéu ce dimanche qui a emporté l’actuel champion de la direction, bien que il ne perd pas espoir.

«Jusqu’à leur premier but, c’était un match égal, la force de Madrid a commencé à gâcher le jeu. En seconde période, nous avons grandi, nous avons eu une situation dangereuse que le gardien de but a couverte, puis est revenu le coup du 2-0 contre-attaque. Ils viennent de gagner», a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse.

L’entraîneur rojiblanco a expliqué le grand effort de son équipe mais a donné des mérites à un Madrid très difficile à blesser. «Ils ont fait un gros effort, nous avons dû jouer avec Kondogbia dans la phase défensive et l’équipe a très bien travaillé collectivement», a-t-il déclaré.

«Nous avons fait un gros effort au Portugal, mais Madrid va très bien, jouant un football que j’aime beaucoup, fort défensivement, contre bas, et un entraîneur qui est revenu en faisant très bien les choses. Les buts sont des erreurs collectives, nous continuerons travail, tranquillité d’esprit, il n’y a pas de précipitation, la Ligue est au jour le jour», a-t-il ajouté.

«La ligue est sûre»

Simeone a rappelé qu’ils iraient match par match en essayant de réduire la différence de 13 points avec le leader blanc.

«Il y a un certain championnat dans la ligue, il reste beaucoup de matches à jouer. Madrid a aujourd’hui une distance importante de points. La ligue est compliquée et en ce moment, nous ne pouvons pas nous permettre de penser au-delà du premier rival que nous avons», a-t-il conclu.