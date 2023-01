Les prix mondiaux des produits alimentaires ont poursuivi leur repli en décembre, selon la FAO

Cet indice s’établit en moyenne à 132,4 points en décembre, «soit 1% de moins que sa valeur un an plus tôt.»

Les prix mondiaux des produits alimentaires ont encore diminué en décembre et sont même retombés sous leur niveau d’il y a un an, au terme d’une année marquée par la flambée des cours, a annoncé vendredi l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).

L’indice FAO des prix des denrées alimentaires, qui suit la variation des cours internationaux d’un panier de produits de base, s’est replié d’1,9% par rapport au mois de novembre 2022. Il s’agit de sa neuvième baisse consécutive après la hausse record du mois de mars à la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Cet indice s’établit en moyenne à 132,4 points en décembre, «soit 1% de moins que sa valeur un an plus tôt. Cependant, pour 2022 dans son ensemble (…) l’indice s’établissait en moyenne à 143,7 points, soit 14,3% de plus que la valeur moyenne de 2021», indique la FAO.

«C’est une bonne chose que les prix des denrées alimentaires se calment après deux années très volatiles», a salué Máximo Torero, économiste en chef de la FAO, ajoutant qu’il était primordial de «rester vigilant et de se concentrer sur l’atténuation de l’insécurité alimentaire mondiale».

L’indice des prix des huiles végétales, en repli de 6,7%, tire cette baisse mensuelle. Il tombe à son plus bas niveau depuis février 2021, les prix des huiles de palme, de soja, de colza et de tournesol ayant tous diminué en décembre.

L’indice FAO des prix des céréales baisse quant à lui d’1,9% par rapport au mois de novembre, du fait de plus grandes disponibilités en blé après les récoltes dans l’hémisphère sud et d’une chute des prix mondiaux du maïs.

