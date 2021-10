Les photos qui confirment la relation entre Dele Alli et la fille de Guardiola

Le crack français du PSG a accordé une longue interview à la radio RMC dans laquelle il a laissé une phrase particulière sur la façon dont les fans pourraient réagir si le club, maintenant qu’il a Leo Messi, ne gagne pas la Ligue des champions.

L’attaquant français Kylian Mbappé a accordé une longue interview à la radio RMC dans laquelle il a évoqué divers problèmes liés au Paris Saint-Germain, notamment ce que signifiait l’arrivée de Lionel Messi et ce qui se passera si le club, maintenant qu’il a le meilleur au monde, ne gagne pas la Ligue des champions.

Interrogé par l’ex-footballeur Jérôme Rothen, Mbappé a répondu à plusieurs questions sur la star argentine et a commencé par dire que «c’est un génie du football, il n’a pas une réputation surfaite. Dès le premier jour, quand on l’a vu sans rythme compétitif parce qu’il avait joué la Copa América, vous avez vu son talent. C’est une chose incroyable.»

Ensuite, il a évoqué la Ligue des champions et n’a eu aucun scrupule à admettre que ce serait une frustration de ne pas la gagner maintenant qu’ils ont la star de Rosario.

«Si on ne le gagne pas, alors je ne veux pas que les gens nous disent ‘Messi est venu et nous n’avons pas gagné la Ligue des champions’. Il est venu ravir les gens», a-t-il estimé à cet égard, ajoutant que «quand il a marqué, le stade s’est effondré», en référence au but contre Manchester City, son premier avec le maillot du PSG .

D’autre part, en plus de faire l’éloge de Leo, interrogé sur le joueur qui l’a le plus impressionné, Mbappé a nommé Cristiano Ronaldo comme la figure dont il s’est inspiré «quand il était plus jeune».

«En grandissant, vous admirez beaucoup plus de gens, même d’autres sports. Le meilleur qui soit. Je lis la biographie de Michael Jordan depuis longtemps», a conclu le jeune attaquant français à propos des chiffres qui continuent de l’inspirer malgré le fait que aujourd’hui, il est l’une des idoles des plus jeunes.