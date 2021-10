Les partenaires de Barcelone ont demandé à Laporta la vérité sur Messi et c’est ce qu’il a répondu

L’UEFA a publié les langues parlées par les joueurs du Chelsea FC, pour la communication avec les différents médias qui couvrent la Ligue des champions.

Chelsea est un club qui compte des joueurs de plus de dix nationalités. Cela signifie qu’un grand nombre de langues peuvent être parlées dans le vestiaire de la loge londonienne.

Bien que l’anglais soit la langue dans laquelle ils communiquent, il existe des joueurs qui peuvent s’exprimer dans plus d’un discours, Romelu Lukaku étant le plus polyglotte.

L’UEFA a publié les langues parlées par les joueurs des champions d’Europe actuels, pour la communication avec les différents médias qui couvrent la Ligue des champions.

Dans cette liste, l’attaquant belge Romelu Lukaku se distingue, qui en plus de ses langues maternelles, le français et le flamand, peut également s’exprimer en anglais et en italien, tous deux appris lors de son passage en Premier League et en Serie A.

Bien qu’il n’y ait pas la chose. Le ‘9’ de l’équipe de Thomas Tuchel s’occupe également du néerlandais, du portugais, de l’espagnol et de l’allemand. Une information qui a surpris le monde du football, puisque ce sont des informations qui jusqu’à aujourd’hui n’étaient pas connues.

La deuxième place est occupée par Mateo Kovacic. Le milieu de terrain parle cinq langues : croate, anglais, espagnol, allemand et italien. Il convient de noter que Kovacic avait déjà fait l’actualité pour ce problème pendant son séjour au Real Madrid, mais cette fois, il a été éclipsé par Lukaku.