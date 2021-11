«Les paroles de Laporta m’ont fait mal», Messi règle ses comptes avec Joan Laporta

Dans l’interview avec le quotidien Sport, l’ancien attaquant du FC Barcelone Lionel Messi a expliqué que les propos du président Joan Laporta l’ont choqué.

Sans aucun doute, l’une des phrases qui a généré le plus d’impact de l’interview exclusive de Leo Messi avec SPORT est liée aux paroles de Joan Laporta après son départ. Le président avait déclaré certaines propos qui laissait croire que Messi a refusé de jouer gratuitement pour le club. Ce qui suscite aujourd’hui la colère de l’Argentin qui ne l’a pas caché.

«Ils m’ont fait mal parce que je pense qu’il n’y a pas besoin de dire ça, c’est comme vous enlever le ballon et ne pas en assumer les conséquences , ou prendre en charge les choses. Cela fait réfléchir les gens ou génère un type de doutes que je crois que je ne le mérite pas».

«J’ai fait de mon mieux pour rester, à aucun moment on ne m’a demandé de jouer gratuitement . On m’a demandé de baisser mon salaire de cinquante pour cent et je l’ai fait sans aucun problème . Nous étions en mesure d’aider davantage le club. Mon souhait et celui de ma famille était de rester à Barcelone», a déclaré Messi lors de son rendez-vous avec SPORT.