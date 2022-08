Les parents de Piqué oublient Shakira et approuvent la romance de leur fils avec Clara Chía

La séparation de Shakira et Gerard Piqué continue de faire parler de lui, après la fuite des premières images du footballeur barcelonais montrant des signes d’affection en public avec sa petite amie Clara Chía Martí, au milieu de fortes rumeurs d’infidélité.

Bien qu’au début, il avait été commenté que les parents de Piqué et Shakira étaient les plus intéressés par la réconciliation du couple, le journaliste Jordi Martin, collaborateur de l’émission El Gordo y la Flaca et qui suit de près les célébrités depuis 12 ans, a confirmé que les parents du joueur ont tourné le dos au Colombien et ont accepté Clara Chía Martí dans la famille.

«Piqué est vraiment amoureux et je le sais à cause de son entourage. Les parents de Piqué connaissent Clara depuis plusieurs mois et ils ont accepté Clara dès le premier jour, ils lui ont dit si tu n’es pas contente de Shakira, sors d’ici», a-t-il déclaré.

Selon certains médias espagnols, Joan Piqué et Montserrat Bernabeu étaient présents au concert de Dani Martín, celui-là même où leur fils a été vu avec Clara Chía Martí montrant des signes d’affection, ce qui indique qu’ils sont tout à fait d’accord avec leur nouvelle relation et il est même fréquent qu’il se rende chez lui, qui est situé sur le même terrain que le footballeur partageait avec Shakira.

Selon le communicateur, la nouvelle romance de la star espagnole n’est pas quelque chose de temporaire, c’est quelque chose qu’ils construisent depuis un certain temps, malgré le fait que la rupture n’a été découverte qu’il y a quelques mois. En effet, la blonde de 23 ans vit désormais avec lui dans son appartement unique, situé dans le centre de Barcelone.

«Cette relation Piqué propose de la rompre fin décembre, mais avec Clara Chía, il ne l’est plus depuis décembre. Avec Clara Chía, cela prend encore beaucoup de mois, environ un an», a-t-il expliqué.

Au milieu du scandale et de la séparation entre Shakira et Piqué dans les médias, ce qui s’est passé ces derniers jours montre que Clara Chía Martí fait déjà partie du groupe social le plus proche du footballeur, comme le révèle le magazine ¡Hola ! sur les photographies prises lors du mariage d’Albert Pedret, l’un des meilleurs amis de l’Espagnol.