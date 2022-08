Les nouvelles révélations du frère de Paul Pogba : «J’ai failli mourir par ta faute»

En riposte aux déclarations de son petit frère aux enquêteurs, qui ont été révélées ces dernières heures, Mathias Pogba a tenu à remettre les choses au clair sur ses réseaux sociaux.

Toujours sur ses réseaux sociaux, le joueur de 32 ans ne nie toujours pas ses premières révélations, affirmant que son frère aurait joué un mauvais tour à son coéquipier chez les Bleus.

Une affaire qui a même failli coûter la vie à son frère aîné : «tu voulais vraiment me faire taire quitte à mentir et m’envoyer en prison, je m’en doutais maintenant, c’est avéré, ma version des faits arrive et contrairement à toi, j’ai de quoi prouvé mes dires et tes mensonges.

Je te le redis : frère, manipuler les gens, c’est pas bien ! Il n’est pas question d’argent : Tu m’as impliqué malgré moi, j’ai failli mourir par ta faute, tu m’as laissé dans le trou en fuyant et tu veux faire l’innocent, quand tout sera dit les gens verront qu’il n’y a pas plus lâche, plus traître et plus hypocrite que toi sur cette Terre.»

Enfin, l’attaquant international guinéen (5 sélections entre 2013 et 2017) a tenu à envoyer un message au buteur du Paris Saint-Germain, marabouté par un membre de l’entourage de Paul Pogba.

Selon lui, affirmant qu’il n’a rien contre lui et rappelant la véracité de ses propos : «Kylian, à présent tu comprends? Je n’ai rien de négatif contre toi, mes dires sont pour ton bien, tout est vrai et avéré, le marabout est connu !

Désolé de ce frère, un soi-disant musulman à fond dans la sorcellerie, il n’est jamais bon d’avoir un hypocrite et un traître près de soi !»