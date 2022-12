Les nouvelles ne sont pas bonnes pour le Roi Pelé

Découvrez le mode de vie de Jennifer Giroud, la belle épouse d’Olivier Giroud, qui est devenu le meilleur buteur de l’équipe de France.

Olivier Giroud entre dans l’histoire en devenant le meilleur buteur de l’équipe de France, atteignant 52 buts avec un score face à la Pologne en huitièmes de finale de la Coupe du monde au Qatar 2022.

Ensuite, nous partageons avec vous le style de vie de Jennifer Giroud, la belle épouse et l’inspiration sur et en dehors du terrain de l’attaquant français.

C’est le mode de vie de Jennifer Giroud, épouse d’Olivier Giroud

Jennifer Giroud est une Américaine de 37 ans. La femme a quitté son pays natal et a déménagé à Londres, en Angleterre, après avoir épousé le footballeur. Actuellement, le couple est dans une romance depuis plus d’une décennie et partage quatre enfants ensemble.

La relation entre Jennifer et Olivier Giroud

Jennifer et Olivier ont commencé à se fréquenter à la fin des années 2000. Le couple s’est rencontré par l’intermédiaire d’amis communs et est inséparable depuis.

Après quelques années de fréquentation, le Français et l’Américain ont choisi de faire passer leur relation au niveau supérieur en se disant oui à l’autel en 2011. Actuellement, Jennifer et Olivier partagent quatre enfants ensemble, deux filles et deux garçons : Aria, Jade, Evan et Aaron.

Scandale

Malgré le fait qu’ils sont maintenant l’une des relations les plus stables, la situation n’a pas toujours été comme ça. En 2014, un an après la naissance de leur première fille, Jade, le couple se retrouve mêlé à un scandale d’infidélité impliquant le footballeur.

À l’époque, Giroud aurait été infidèle à sa femme avec le modèle de maillot de bain et de lingerie Celia Kay. Cependant, le Français a démenti les rumeurs.

Cependant, la vérité a éclaté lorsque le mannequin a partagé des images de la réunion, qui a eu lieu au Four Season Hotel Canary Wharf.

Après cela, Olivier n’a eu qu’à accepter son erreur et présenter des excuses publiques à sa femme, sa fille et au grand public.

Jennifer a donné une seconde chance à l’attaquant et, deux ans après le scandale, en 2016, le couple a accueilli leur deuxième enfant ensemble. Actuellement, la famille Giroud est composée du couple et de quatre enfants.