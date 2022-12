Les nouvelles ne sont pas assez bonnes pour Pelé

Dans une interview à l’émission El chiringuito de Jugones après la victoire de l’Albiceleste sur la France aux tirs au but pour devenir champion du monde, Loco Gatti a été interrogé sur les individualités et s’est exprimé en toute sincérité.

Bien que tous les yeux du monde soient rivés sur Lionel Messi et qu’il ait enfin pu remporter une Coupe du monde, le gardien controversé Hugo Gatti a assuré que le joueur le plus décisif dans la conquête du titre de l’équipe nationale argentine était Emiliano Martínez. Hugo Gatti a ajouté que Kylian Mbappé a été le meilleur joueur de Qatar 2022, au-dessus du 10 de l’Albiceleste.

«Je pense que le joueur le plus décisif en Argentine a été le gardien de but en deux ou trois matchs où l’Argentine était dans le gouffre, il (Martínez) les a sauvés. Un contre les Pays-Bas. Et le dernier match quand il a été défini, avec une minute à jouer, un seul ballon gauche. Si Mbappé était là, c’était un but, le gardien l’a couvert et puis c’était ce qu’il aime, les tirs au but», a déclaré l’ancien gardien.

Mbappe est le meilleur…

Lorsqu’ils lui ont demandé si Messi avait montré qu’il était le meilleur au monde, Gatti s’est mis à rire, car pour lui ce n’est pas le cas et il sait que sa réponse susciterait des critiques dans son pays, mais il a été encouragé et a parlé.

«Vous voulez qu’ils me tuent en Argentine, non ? Messi était relativement bon, mais je vous l’ai dit il y a 48 heures, pour moi Mbappé est le meilleur. Les Argentins diront que je suis anti-argentin, parce que je dis la vérité et c’est ce que je vois», a-t-il assuré.

Messi ne surpasse pas Pelé ni Maradona

Pour couronner le tout, on lui a demandé si Messi était le meilleur de l’histoire, mais Gatti a été clair. «Non, Diego (Maradona) n’est pas dépassé. D’abord, Pelé n’est dépassé par personne. Et ici en Argentine, Diego n’est dépassé par personne. C’est ma vérité, c’est ainsi que je vois tout maintenant. Di María (Ángel) était un phénomène et personne ne dit rien», a-t-il conclu.