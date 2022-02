Les nouvelles alarmantes sur la santé de Pelé qui tiennent le monde du football en haleine

Par le biais d’un communiqué, la clinique où il demeure hospitalisé a fait savoir qu’il souffre d’une infection urinaire pour laquelle il continuera d’être hospitalisé. Il reste stable et devrait être libéré dans les prochains jours.

Edson Arantes do Nascimento «Pelé» souffre d’une infection des voies urinaires qui l’a obligé à prolonger son séjour à l’hôpital de São Paulo où il poursuit un traitement pour une tumeur du côlon.

L’état clinique du triple champion du monde de 81 ans est «stable» et il devrait sortir «dans les prochains jours», indique le bulletin publié par l’hôpital Albert Einstein.

L’ancien joueur de Santos et Cosmos a été admis à nouveau le 13 février dans cette clinique privée susmentionnée pour poursuivre le traitement de la tumeur pour laquelle il avait déjà été opéré en septembre de l’année dernière.

«Pendant son séjour, des tests de routine ont été effectués, ce qui indiquait la présence d’une infection des voies urinaires, un fait qui a prolongé le séjour à l’hôpital», ont-ils ajouté.

Depuis qu’il a été opéré, Pelé a subi des séances de chimiothérapie qui l’ont régulièrement conduit à l’hôpital, ce qui a généré d’innombrables rumeurs sur son état de santé, ce que l’ancien joueur lui-même a dû démentir publiquement.

En plus de la tumeur, la santé de Pelé s’est détériorée ces dernières années en raison de problèmes de colonne vertébrale, de hanche et de genou qui ont réduit sa mobilité et l’ont obligé à subir une intervention chirurgicale, en plus de souffrir de quelques crises rénales, comme à cette occasion.