Les mots émouvants de Jennifer Lopez, 25 ans après le film «Selena»

Le contexte dans lequel le film à succès basé sur la vie de la chanteuse Selena Quintanilla a été produit était quelque chose qui ne s’était jamais produit auparavant.

La mort de la star était très récente, seulement deux ans après l’événement tragique, son père Abraham Quintanilla a trouvé du réconfort en réalisant cette production afin que l’on se souvienne de sa fille pour ce qu’elle a fait dans la vie et non pour la façon dont elle a quitté ce monde.

C’est ainsi qu’en parallèle, Jennifer López a trouvé l’une des plus grandes opportunités de sa carrière et qui l’a catapultée vers la gloire. Ce n’était pas facile du tout de représenter Selena, mais Jlo a trouvé le moyen de remplir le cœur de tous les fans qui pleuraient encore la perte de l’interprète de «Forbidden Love» avec de la musique, du talent et de la joie.

Chaque année, Jennifer prend un moment pour reconnaître le grand soutien et remercier la famille Quintanilla pour cette opportunité, ainsi que se souvenir de Selena, une star qui continue de briller du haut.

Sur son compte Instagram, Jennifer a écrit : «Quelle journée spéciale… nous fêtons les 25 ans de SELENA ! Aujourd’hui, nous célébrons et honorons l’héritage et la musique de Selena. Ce film compte beaucoup pour moi…

Selena et sa famille comptent beaucoup pour moi, et j’ai eu tellement de chance d’avoir été choisie pour la jouer. Je n’oublierai jamais cette période de ma vie et c’est un honneur en tant qu’artiste d’avoir fait partie de la magie qu’est ce film»

Le 31 mars prochain marquera un nouvel anniversaire de la mort de Selena Quintanilla, 27 ans après son départ, son héritage reste intact et continue d’inspirer des milliers d’artistes avec son talent et sa personnalité. Son passage dans cette vie a laissé une marque qui ne sera sûrement jamais effacée.