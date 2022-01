Les mots durs envers Georgina de sa famille : «Je l’ai élevée et elle m’a oublié»

Le tabloïd britannique ‘The Sun’ recueille les témoignages de plusieurs proches de la jeune femme alors qu’il ne reste plus que quelques jours pour la première de son documentaire.

Jeudi prochain, le 27 janvier, le documentaire tant attendu de Georgina Rodríguez arrive sur Netflix dans lequel elle entend montrer des aspects inconnus de sa vie et montrer au monde à quoi ressemblait sa vie, de ne rien avoir à tout avoir.

Pourtant, alors qu’il ne reste plus que quelques jours avant la première, le tabloïd britannique The Sun recueille les déclarations de Jesús, l’oncle du mannequin, qui se dépêche contre elle et l’accuse d’être une femme «méchante».

«Il peut être gêné et se considérer meilleur que nous parce que nous ne vivons pas avec le même luxe. Mais je ne lui ai jamais rien demandé. Elle ne nous a appelés qu’une ou deux fois depuis qu’il est apparu qu’elle sortait avec Cristiano Ronaldo», a déclaré le frère de la mère de Georgina.

Selon son témoignage, il était chargé d’élever la jeune femme lorsque son père Jorge a été arrêté et transféré en prison pour trafic de drogue.

«J’étais chargée de subvenir aux besoins de Georgina et de sa sœur, de leur acheter des vêtements, de payer l’électricité et l’eau. J’ai tout fait. Georgina a vécu avec moi pendant son adolescence jusqu’au jour où mon beau-frère a été renvoyé dans son pays.»

Jorge a été extradé vers l’Argentine et a vécu à Buenos Aires jusqu’à sa mort en 2019 : «Personne ne nous a dit que Jorge était mort, je ne sais pas pourquoi Georgina ne nous l’a pas dit», poursuit Jesús.

«J’ai essayé de communiquer avec elle. J’ai écrit sur le Facebook de Cristiano Ronaldo : ‘ Tu as la femme la plus méchante à tes côtés’ et ‘Si tu veux en savoir plus, contacte-moi et je te le dirai’».

Sa tante Lidia et sa sœur Patricia, également contre elle

L’épouse de Jésus, tante Lidia pour Georgina, a déjà regretté dans le passé d’avoir essayé de contacter Georgina dans le passé mais n’avait pas pu.

«Il paraît qu’il a changé de numéro. Maintenant, le monde entier va découvrir à quel point il est impudique», a-t-il exprimé. Il est apparu dans ‘Sálvame’ pour se dépêcher contre elle et lui reprocher de ne pas avoir pu dire au revoir à Jorge Rodríguez de la bonne manière. «Il voulait mourir avec nous», a-t-il insisté.

«Je n’ai jamais appelé Cristiano ou Georgina ou qui que ce soit depuis 42 ans. Je travaille honnêtement et je tire de l’avant de ma maison et de ma famille. Et j’ai aussi jeté en avant son père, qui devrait avoir honte parce que son oncle et moi avons jeté.

D’autre part, Patricia, issue d’une précédente relation avec Jorge Rodríguez, s’est également exprimée sur sa relation avec Georgina : «Quand c’était l’anniversaire de mon fils, je lui ai demandé si je pouvais demander à Cristiano de signer une chemise pour mon petit. et elle Il a dit non, qu’il n’allait pas le déranger parce qu’il était en vacances», a-t-il dit.

Une source a déclaré au Sun que pratiquement rien de tout cela n’apparaîtra dans le documentaire car Georgina préfère ne pas parler publiquement de la question.

«Elle a publiquement exprimé son amour pour sa sœur aînée Ivana, mais la plupart de ses fans ne savent rien du reste de la famille. Nous verrons sûrement ce que Georgina veut que les fans voient, pas la vraie Georgina avec tous ses défauts»