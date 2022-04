Les mots de Jada Pinkett sur son mariage avec Will Smith : «Je n’ai jamais voulu l’épouser…»

La gifle de l’acteur au visage de Chris Rock a rendu d’actualité l’interview que sa femme a donnée il y a quatre ans sur le début de leur relation.

La gifle de Will Smith au visage de Chris Rock le 27 mars aux Oscars a fait que le nom de l’acteur et celui de sa femme, Jada Pinkett Smith, ont défrayé la chronique dans le monde entier.

S’il y a quelques jours le malaise de l’actrice s’est révélé à cause de la façon dont son mari «a tout exagéré», désormais les déclarations qu’il a faites en 2018 dans lesquelles il assurait qu’«il n’a jamais voulu l’épouser» sont devenues virales.

Il a fait ce commentaire lors d’un épisode de l’émission ‘Red Table Talk’ sorti en octobre 2018. Dans celui-ci, Jada, Will, leur fille Willow et Adrienne Banfield-Jones, mère de l’actrice, discutaient et discutaient de la relation entre les deux s’étaient développés jusqu’au mariage.

C’est là que Jada a avoué qu’elle ne voulait pas «se marier», pas à Will non plus, et qu’elle l’a fait simplement parce qu’elle est tombée enceinte par accident.

«J’avais beaucoup de pression, étant une jeune actrice et étant enceinte. Je ne savais pas quoi faire, mais la seule chose que je savais, c’est que je ne voulais jamais me marier», a déclaré Jada, ajoutant qu’elle était devenue «très contrariée» de devoir s’engager avec Will. En effet, sa mère a confirmé ces propos et condamné l’affaire en assurant que «le mariage était horrible».

Une relation qui a mal commencé

Dans son témoignage, elle a rappelé les larmes qu’elle a versées lorsqu’elle a découvert qu’elle était enceinte parce que c’était quelque chose qui allait changer sa vie pour toujours. «J’ai passé toute la nuit à pleurer parce que je savais que ma vie ne serait plus jamais la même», a-t-il déclaré.

Sa mère a considéré, et cela a été confirmé par Will Smith, qu’à cette époque le mariage était le plus approprié, même si des années plus tard, elle regrettera de ne pas avoir respecté les souhaits que sa fille avait à ce moment-là.

Jada et Will se sont finalement mariés le soir du Nouvel An 1997 au Cloisters Castle. «Jada était malade, elle était très désagréable. Quand elle était malade, elle n’a pas coopéré», a déclaré la mère de l’actrice.

«Je suis allé pleurer dans le couloir. J’ai pleuré tout le chemin», a déclaré Jada. Pour Will, en revanche, tout était différent et il a vécu le moment avec beaucoup d’enthousiasme car il avait toujours voulu se marier.