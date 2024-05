Les moments gênants de Shakira au Met Gala 2024 deviennent viraux

Shakira a fait ses débuts très attendus sur le tapis rouge du Met Gala 2024, qui s’est tenu au Costume Institute du Metropolitan Museum of Art à New York. Elle portait une spectaculaire robe rouge conçue par Carolina Herrera qui attirait l’attention par ses grandes manches simulant une rose rouge, ce qui lui conférait une touche d’élégance et d’originalité.

Le modèle présentait un décolleté sans bretelles, rehaussé d’une broche en forme de fleur, et un dos ouvert. Pour compléter sa tenue, elle portait des sandales à talons rouges avec un bracelet de cheville qui complétait parfaitement son look.

Malgré son apparence impeccable, l’auteur-compositeur-interprète de “La Loba” a été l’objet de deux moments gênants lors de l’événement et de l’after-party. Les internautes ont rapidement rendu virale une vidéo qui capture ces moments embarrassants. Voici ce qui s’est passé.

Me borrachita bella #shakira se confundió de camioneta!!

Monica 💫 (@moviriv) May 8, 2024

Le premier incident a eu lieu lorsque la chanteuse est arrivée sur le tapis rouge, juste après que Lewis Hamilton, sportif avec lequel elle a été liée ces derniers mois, a posé pour les photographes et donné des interviews à Vogue. Alors que Hamilton a attiré l’attention des médias, Shakira a fait son entrée aux côtés de Wes Gordon, le créateur de sa robe.

Cependant, alors qu’elle se dirigeait vers les marches pour que les photographes puissent capturer son image, elle a légèrement trébuché sur ses talons et sur la traîne de la cape de sa robe. Heureusement, ce n’était qu’une petite frayeur et Shakira a continué à poser gracieusement, comme si rien ne s’était passé.

Le deuxième moment gênant s’est produit lors de l’after party du gala. Apparemment, en quittant la fête, l’ex de Piqué s’est approchée d’une camionnette qui attendait aux portes de la salle, pensant que c’était celle qu’il lui fallait. Mais elle s’est trompée, car le véhicule était destiné exclusivement aux acteurs Chris Hemsworth et Elsa Pataki.

La vidéo montre la chanteuse essayant de sortir rapidement du van, mais pas avant d’avoir dit au revoir aux célébrités avec lesquelles elle était arrivée au début de la soirée. Lorsque la vidéo a circulé, certains fans ont rapidement fait remarquer que Shakira avait peut-être un peu trop bu.

Malgré ces moments gênants, Shakira semble avoir passé une bonne soirée à l’after party du Met Gala. L’événement a suscité beaucoup d’attentes, car c’était la première fois qu’elle participait à ce prestigieux événement de mode. La chanteuse a sans aucun doute laissé une trace indélébile lors du gala, démontrant une fois de plus son talent et son charisme sur la scène internationale de la mode.