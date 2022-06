Les millions que Barcelone va mettre pour finaliser l’arrivée de Robert Lewandowski

Le FC Barcelone pourrait donner un coup sur la table, au moment d’assurer la continuité de Gavi, son jeune bijou. Malgré l’intérêt de Manchester City, les Catalans connaissent déjà la date à laquelle le milieu de l’équipe espagnole confirmera qu’il ne quitte pas l’effectif Blaugrana.

Selon le portail ‘Sport’, la continuité de Gavi sera confirmée lundi ou mardi, qui était la figure du ‘Rouge’ dans les matches valables pour la Ligue des Nations.

Le contrat du jeune joueur a pris fin en 2023 et plusieurs clubs étaient à l’affût. Liverpool et Manchester City n’ont montré aucun intérêt, Pep Guardiola étant ceux qui ont le plus tenté le footballeur.

Désormais, Gavi va signer un contrat de cinq saisons, avec une augmentation de salaire considérable et une clause impossible à payer. Barcelone protégera son joyau avec 1 000 millions d’euros.

Les étapes suivantes de Barcelone sur le marché européen :

Le corps directif et technique culé compte finaliser l’arrivée de Robert Lewandowski. L’équipe blaugrana prépare une offre de 50 millions d’euros pour convaincre le Bayern Munich. De plus, il espère se rapprocher de ce que Leeds United et Séville veulent pour Raphinha et Jules Koundé, respectivement.