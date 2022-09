Les médecins de la reine Elizabeth II «préoccupés» par son état de santé

Le couple continue de parler, cette fois pour la garde des enfants, ce qui profiterait apparemment plus au père qu’à la mère

Le scandale de Shakira et Gerard Piqué continue de faire parler de lui, car après la confirmation de leur rupture et de l’infidélité du joueur, le litige sur la garde de leurs enfants Sasha et Milan a retenu l’attention de tous leurs fans, rappelons-le qu’il le fait.

Quelques jours, il a été révélé que l’ancien couple avait conclu un accord pour déterminer qui garderait les enfants, maintenant les dernières mises à jour indiquent que la Colombienne risque de perdre ses enfants; tandis que Piqué prend la tête .

Auparavant, ici à Tiempox, nous avions détaillé que Shakira avait déjà tout de son côté pour déménager avec les enfants à Miami pour éloigner Sasha et Milan de la nouvelle petite amie de Gerard Piqué, Clara Chía Martí, avec qui ils s’entendent très bien, mais tout ça semble indiquer que ces plans sont sabotés et que le footballeur a désormais l’ avantage de rester avec eux.

Les enfants de Shakira rebâtissent déjà leur vie de façon régulière, puisqu’ils ont déjà commencé une nouvelle année scolaire ; tandis que Piqué vit déjà avec Clara Chia Martí dans son appartement unique.

Soi-disant vendredi dernier, il est apparu que les deux parents seraient parvenus à un accord à l’amiable pour ne pas aller en procès, les nouvelles informations révèlent que porter l’affaire devant les tribunaux n’est pas exclu et c’est le footballeur qui prend les devants dans toute la question de la garde et met la femme de Barranquilla risquant de perdre ses enfants.

Les deux parties poursuivent les négociations pour tenter de parvenir à un accord, mais pour le moment, cela n’a pas été possible.

Shakira risque de perdre la garde de ses enfants

Selon des spécialistes en matière juridique, le footballeur a le dessus car Sasha et Milan ont passé toute leur vie en Espagne , même maintenant ils commencent une nouvelle année scolaire à Barcelone, donc Gerard Piqué prendrait les devants et tout est due à la nationalité des enfants et à leur vie en Espagne ; voici le grand avantage.

Pour cette raison, la garde est plus en faveur de Gerard Piqué, ce qui met Shakira en danger et pourrait perdre ses enfants, en plus d’échouer dans son projet de déménager avec eux à Miami ; un grand coup par le footballeur qui est surtout favorisé par les lois juridiques de l’Espagne.

Mais Shakira ne resterait pas les mains croisées car elle a aussi un plan dans sa manche, la chanteuse n’est pas disposée à perdre ses enfants, puisque, selon certaines sources, la Barranquilla a embauché un détective privé pour obtenir des preuves qui aident à la garde des enfants, on dit même que la chanteuse a une photo compromettante du footballeur.

Jusqu’à présent, ni Shakira ni Piqué n’ont fait de déclaration concernant la garde de leurs enfants, il faudra attendre de voir comment les choses évoluent, et si Shakira risquerait vraiment de perdre ses enfants.

En attendant, et pour ce qui a été dit, Gerard Piqué a pris les devants dans cette affaire. De son côté, le footballeur est plus concentré sur sa relation avec Clara Chia Marti.