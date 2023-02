Les mauvaises nouvelles ne cessent de s’accumuler pour Dani Alves : sa femme demande le divorce

Le mannequin a décidé de mettre un terme à son mariage avec le footballeur après qu’il soit allé en prison pour un viol présumé.

Les mauvaises nouvelles ne cessent de s’accumuler pour Dani Alves. Son épouse actuelle, Joana Sanz, a décidé de mettre fin à son mariage avec le footballeur. Cela a été fait savoir à ses avocats, puisqu’il n’a pas encore pu le voir.

Comme ils l’ont raconté dans l’émission L’Ana Rosa, le modèle de Tenerife aurait transmis la décision de demander le divorce par l’intermédiaire des avocats, puisqu’ils ne se seraient pas rencontrés par vis à vis.

Il s’agit d’une décision définitive et réfléchie de la part de la Canarienne, qui n’a pas l’intention de reculer, peu importe ce que la Justice apporte finalement à la Brésilienne, puisqu’elle considère que le footballeur lui a fait défaut.

Les indices de Joana Sanz

Depuis quelques jours, on pouvait déjà deviner quelque chose sur les sentiments du mannequin canarien, puisqu’elle était passée d’un soutien total à son mari à la suppression des photos qu’ils avaient tous les deux ensemble sur son Instagram.

Ce n’est pas une période facile pour elle non plus, puisqu’en plus de la détention préventive de son mari, sa mère est décédée à la mi-janvier. Comme le mannequin l’a dit elle-même, elle a perdu les deux piliers de sa vie.

De même, durant ces jours, elle n’a cessé de recevoir des messages d’insultes et de menaces sur ses réseaux sociaux suite à l’annonce du viol présumé commis par son compagnon.