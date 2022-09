Les matches de Premier League du week-end reportés

Après avoir mis le feu au poudre en postant différentes vidéos sur les réseaux sociaux annonçant de grandes révélations sur son frère, Mathias Pogba change de braquet. Et se fait désormais tout petit.

Son avocat, Maître Richard Arbib a dévoilé un communiqué ce vendredi matin pour tenter de sauver la face au regard de la tournure des évènements et d’une affaire qui a largement dépassé le cadre du football.

«Compte tenu de l’évolution de l’affaire et de son retentissement médiatique, Mathias Pogba tient à indiquer avec force qu’il est totalement étranger à toute manœuvre d’extorsion à l’égard de son frère, Paul Pogba», avance le conseiller.

«Il est clair que les difficultés éprouvées par la famille Pogba sont la résultante de menaces extérieures dont la Justice, désormais saisie, prendra toute la mesure. Mathias Pogba, qui aspire plus que tout à apaiser la situation avec son frère, réservera dorénavant sa parole aux Juges d’instruction en charge de ce dossier, le cas échéant.»

Un changement de ton et une posture à l’opposé ce qu’a dévoilé Mathias Pogba depuis ses vidéos postées sur les réseaux sociaux. Le 27 aout dernier, le frère du champion du monde annonçait «de grandes révélations» et promettait un rendu «explosif».

«Paul, tu voulais vraiment me faire taire quitte à mentir et m’envoyer en prison, je m’en doutais maintenant c’est avéré, ma version des faits arrive et contrairement à toi, j’ai de quoi prouver mes dires et tes mensonges», avançait-il dans une autre vidéo.

«Je te le redis : frère, manipuler les gens ce n’est pas bien ! Il est pas question d’argent : Tu m’as impliqué malgré moi, j’ai failli mourir par ta faute, tu m’as laissé dans le trou en fuyant et tu veux faire l’innocent, quand tout sera dit les gens verront qu’il n’y a pas plus lâche, plus traître et plus hypocrite que toi sur cette terre.»

Un peu moins de deux semaines plus tard, son coup médiatique est retombé comme un soufflet et l’image donnée en public s’avère déplorable. Pour ne pas dire pathétique.

Avec AFP