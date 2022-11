Les luxueuses vacances de Carles Puyol et sa famille aux Maldives (photos)

Antonela Roccuzzo et Lionel Messi forment l’un des couples les plus aimés du monde du sport et du divertissement. Le footballeur et la femme d’affaires se sont rencontrés lorsqu’ils étaient enfants et ont formé une grande famille sur le vieux continent.

Comment Antonela Roccuzzo et Lionel Messi se sont rencontrés

C’était à l’été 1997 quand Antonela a rencontré Lionel Messi. C’est Lucas Scaglia qui les a présentés. Lucas est le cousin d’Antonela et à cette époque, il était un de ses coéquipiers dans les divisions inférieures de Newell’s, un club où les joueurs ont noué une amitié qui perdure à ce jour.

L’histoire entre Antonela et Lionel Messi a commencé à Punta Mogotes, une station balnéaire de la côte atlantique argentine, où Lucas a passé l’été avec sa famille, y compris ses cousins, et a invité Leo, son ami de Newell’s, à y passer quelques jours.

Dès lors, ils coïncidèrent plusieurs fois et Lionel fut ébloui par Antonela. Ils disent que le footballeur a écrit des lettres dans lesquelles il jurait qu’il la conquérirait et qu’elle serait sa petite amie.

Les rencontres ont été modifiées lorsqu’en septembre 200 Messi a émigré à Barcelone pour entamer, alors sans le savoir, le chemin qui ferait de lui le meilleur joueur du monde.

Plusieurs années se sont écoulées avant les retrouvailles. La relation entre Messi et Antonela Roccuzzo a été officialisée en 2009, mais c’est en 2007 qu’elle a révélé la relation à ses amis lors d’une réunion.

«Nous nous sommes rencontrés comme nous le faisons toujours et elle a sorti le Blackberry que Lio lui avait donné. Il n’en a pas dit beaucoup plus, mais on a tous compris qu’ils avaient commencé à sortir ensemble», a su raconter un ami de Rosario.

C’était le 26 janvier 2009 lorsque Lionel Messi a annoncé au monde qu’il sortait ensemble. «Avez-vous une petite amie?”», lui ont-ils demandé dans l’émission Catalunya Barça TV, à laquelle Leo a répondu : «Oui, j’ai une petite amie. Il est en Argentine, la vérité est que je vais bien et que je suis calme».

Peu de temps après, le 22 février 2009, ils sont apparus ensemble pour la première fois devant la presse, un jour après un classique entre Barcelone et l’Espanyol, lorsque les carnavals de cette ville ont été célébrés à Sitges, en Espagne.

Thiago, le premier fils de Lionel Messi et Antonela Roccuzzo

En 2012, on a appris que Leo Messi et Antonela Roccuzzo attendaient leur premier enfant ensemble. Thiago Messi est venu au monde le 2 novembre de la même année à Barcelone.

Il a actuellement 10 ans et a hérité de la même passion que son père pour le football, c’est pourquoi l’école de Barcelone s’est développée.

«Il aime ça, il demande, il s’informe et quand il n’y a pas d’aussi bons résultats, il me dit quelque chose», a déclaré l’idole de l’équipe nationale argentine à propos du garçon.

Mateo Messi, le deuxième fils d’Antonela Roccuzzo et le footballeur

Le 11 septembre 2015, à Barcelone, Mateo Messi est arrivé et a rejoint la famille la plus aimée du monde du football. Le petit garçon, qui a sept ans, est le plus «coquin» de tous.

Le garçon a déjà montré sur les réseaux sociaux qu’il sait aussi faire bouger le ballon, mais qu’il aime bien d’autres sports. De plus, il a une passion particulière pour la musique, étant fan du groupe Imagine Dragons.

Ciro, le plus petit du clan composé d’Antonela Roccuzzo et Lionel Messi

Ciro, le benjamin du clan Messi, est né le 11 mars 2018 à Barcelone. Troisième fils d’Antonela Roccuzzo et de Lionel Messi, il aime beaucoup boire du maté et ses parents le partagent souvent sur les réseaux sociaux. Le garçon, qui n’a que quatre ans, est le plus charismatique de tous et a toujours un sourire heureux sur son visage.