Les juntes du Mali et du Burkina veulent «renforcer leur partenariat militaire»

Le chef du Comité permanent de l’Assemblée nationale populaire, Li Zhanshu, se rendra en Russie la semaine prochaine, a annoncé dimanche l’agence officielle, devenant le plus haut responsable politique du Parti communiste à se rendre dans ce pays depuis l’invasion de l’Ukraine par Moscou.

Pékin et Moscou se sont rapprochés au cours des dernières années, intensifiant leurs relations pour faire contrepoids à l’hégémonie des États-Unis. Entre-temps, les tensions entre la Chine et l’Occident se sont accrues, Pékin ayant refusé de condamner l’action militaire russe en Ukraine et dénoncé les sanctions occidentales et les ventes d’armes à Kiev.

Le troisième plus haut responsable chinois, Li Zhanshu, se rendra en Russie, en Mongolie, au Népal et en Corée du Sud de mercredi au 17 septembre, selon l’agence officielle Chine Nouvelle. Il assistera au Forum économique oriental qui se tiendra pendant quatre jours à partir de lundi dans la ville russe de Vladivostok, située à l’extrême est du pays, selon la même source.

Li Zhanshu, 72 ans, devrait quitter son poste au sein du Parti communiste lors du Congrès qui se tiendra en octobre. Cette réunion décisive devrait permettre au président Xi Jinping d’arracher un troisième mandat inédit à la tête de la Chine. Xi Jinping n’a pas quitté la Chine depuis le début de la pandémie de Covid-19, début 2020.

Avec AFP