Les joueurs que le Real Madrid va vendre pour assainir les comptes

Le Real Madrid, continue d’étudier le marché et les finances pour agir. Après l’arrivée de David Alaba et le départ imminent de Sergio Ramos, la direction envisage de réaliser plusieurs ventes pour faire face à une opération galactique.

La liste des renforts possibles est déjà dessinée avec Kylian Mbappé en tête et Erling Haaland derrière. Cependant, pour commencer à parler à la fois à leurs clubs et à leurs représentants, ils sont obligés de réduire la masse salariale et de gagner de l’argent avec plusieurs joueurs.

Au total, le Real Madrid prévoit de réaliser 160 millions d’euros de chiffre d’affaires et avec les départs d’économiser 131 millions de salaires.

Le mieux évalué sera l’attaquant serbe Luka Jovic, pour qui ils demanderont 35 millions et qui est sollicité par plusieurs équipes de Bundesliga. Le milieu de terrain espagnol Dani Ceballos a mis fin à son prêt avec Arsenal et devrait en retirer 30 millions.

Real Madrid : Quels joueurs quitteraient le club ce marché des transferts ?

– Luka Jovic

-Dani Ceballos

– lvaro Odriozola

– Mariano

– Brahim Diaz

– Isco Alarcon

– Marcelo

– Gareth Bale