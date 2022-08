L’actrice née dans l’État de Bayelsa, Mary John a dans une récente interview, révélé que sa forme ronde lui avait valu une série d’embarras, en particulier de la part des hommes.

«Pour le type de corps que j’ai, les hommes sont toujours sur moi, mais en raison de ma détermination et de mon dynamisme, je sais aussi ce que je veux, alors j’écarte toutes les tentations. En fait, beaucoup venaient pour le corps non pas parce qu’ils sont amoureux de moi. Cependant, en tant que femme expérimentée, je sais ce que je voulais et j’ai tenu bon. J’ai fait plusieurs rencontres embarrassantes».

«Le dernier, c’était quand je travaillais sur la route et que les gens ont commencé à prendre des photos de mes fesses. Ils criaient et faisaient des sons différents, mais j’y suis déjà habitué, donc ça ne m’a pas ému. Même sur les réseaux sociaux, je reçois toutes sortes de commentaires désagréables et de DM d’hommes», a-t-elle déclaré dans une récente interview.

La mère célibataire d’un enfant a également affirmé que si on lui en donnait la chance, elle aimerait passer sous le bistouri pour accentuer sa beauté.

«Bien sûr, je ferai une liposuccion pour éliminer la graisse du ventre, sans ajout. Je suis bien avec les autres parties de mon corps. J’apprécie ma taille plus, je ne peux parler pour personne d’autre parce que les gens font face à leurs propres défis. Je me porte avec tant de fierté. Je suis moi et je ne voudrai jamais être quelqu’un d’autre», a-t- elle ajouté.