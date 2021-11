Les héritiers de Messi et Cristiano : la réponse fantastique de Pep Guardiola

Lors de la conférence de presse qui a précédé le match d’UEFA Champions League entre Manchester City et le PSG, Pep Guardiola, entraîneur de The Blues Sky, a été invité à choisir les joueurs qu’il croit peut hériter de la bataille épique et cohérente, ils se sont battus. Lionel Messi et Cristiano Ronaldo depuis 12 ans.

Le journaliste s’attendait à ce que l’entraîneur catalan lui laisse tomber quelques noms, en attendant peut-être des gars comme Erling Haaland, Kylian Mbappé ou Phil Foden. Cependant, le légendaire DT n’a pas pu le faire.

La raison pour laquelle il n’a mentionné personne est qu’il pense sincèrement qu’il ne verra jamais quelque chose comme ce que le génie argentin et le monstre portugais ont fait et réalisé.

Il sait que dans le monde du football, rien ne peut être exclu à 100%, mais lui, du moins aujourd’hui, ne peut pas imaginer que d’autres joueurs égalisent ce qui a été réalisé par 7 et 10.

«Je ne peux pas imaginer. Ce que ces deux gars ont fait sera presque impossible à imiter. C’est impossible. Nous pouvons le voir, mais je ne pense pas que cela se produira. Le nombre de buts qu’ils ont marqués, le nombre de titres qu’ils ont remportés, c’est très difficile. C’est unique. Je crois que c’est quelque chose d’unique, de retrouver dans l’histoire deux joueurs comme Cristiano et Messi et qu’ils font ce qu’ils ont fait».