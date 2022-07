Les funérailles de Ivana Trump : voici la date et les détails

En tournée de pré-saison, le Bayern Munich est à Washington aux Etats-Unis et l’entraîneur Julian Nagelsmann, en conférence de presse ce mardi, interrogé sur le départ de Robert Lewandowski à Barcelone, n’a pas évité de laisser une pique pleine d’ironie.

«Ils ont beaucoup de nouveaux joueurs, pas seulement Robert. Pour être honnête, je ne sais pas comment. C’est le seul club au monde qui peut recruter des joueurs sans avoir d’argent. C’est un peu bizarre et fou», a commenté le barreur du géant bavarois.

Evoquant la stratégie à adopter sans la référence du buteur de l’équipe, Nagelsmann a présenté la formule : «Quand on a quelqu’un comme Robert devant, il faut jouer plus sur les côtés. Notre façon de jouer va changer. Ce sera un nouveau Bayern, ce sera un défi et j’aime les défis. C’est bon pour tout le monde, il va falloir trouver de nouvelles voies et être créatifs».

Concernant les renforts du décuple champion d’Allemagne, l’entraîneur n’a pas caché son bonheur : «Je suis très content d’avoir signé De Ligt. Il est l’un des défenseurs les plus talentueux du monde et encore jeune. C’est un bon signe pour nous et pour la Bundesliga de nous avoir choisis. Tout comme Mané, qui voulait partir uniquement pour le Bayern».