Les footballeurs qui ont rejeté Kylian Mbappé pour atteindre la gloire loin du PSG

Samuel Etoo, ancien international camerounais, et son représentant, José María Mesalles, ont été condamnés ce lundi à respectivement 22 mois et un an de prison avec sursis, pour fraude fiscale commise entre 2006 et 2009, dont ils ont dépassé les 3,8 millions d’euros.

Le fisc espagnol a requis quatre ans et six mois de prison pour l’ancien joueur de Barcelone et son agent, mais la peine a été réduite à 22 mois pour Etoo, pour quatre délits fiscaux, et un an pour José María Mesalles, pour sa participation. Dans le processus.

Les peines, dont l’exécution sera suspendue puisque ni l’un ni l’autre n’a de casier judiciaire, ont été atténuées car à la fois ont reconnu les crimes et réparé partiellement les crimes, grâce au retour d’une partie de la valeur.

Etoo a admis qu’une fraude fiscale avait été commise, mais a rejeté la responsabilité, faisant référence à José María Mesalles, qu’il a toujours décrit comme un deuxième père : «Je reconnais les faits et je paierai, mais, pour la petite histoire, j’étais un garçon à ce moment-là». temps et j’ai toujours fait ce que mon père me demandait.

L’actuel président de la Fédération camerounaise de football a également été condamné à quatre amendes, une pour chaque crime, d’un montant de 1 810 310 euros. Mesalles devra payer quatre autres amendes, d’un montant de 905 155 euros.