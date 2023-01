Les fans du PSG font pression pour qu’une décision inhabituelle soit prise concernant Lionel Messi

Bien que la saison de Lionel Messi au PSG soit plus que satisfaisante, étant l’un des titulaires incontestés de l’entraîneur Christophe Galtier, son renouvellement n’a toujours pas pu être effectué.

Au grand nombre de clubs intéressés par le Rosario, s’ajoutent les doutes de la direction parisienne, qui ne sait pas à quel point il est opportun de conserver l’attaquant argentin pour une saison de plus.

Il faut garder à l’esprit que cette question est de la plus haute importance pour l’équipe, puisque le contrat de La Pulga expire dans seulement cinq mois.

Pour ne rien arranger, les supporters du PSG ont lancé une campagne insolite contre le meilleur joueur du monde, demandant à la direction de ne pas renouveler le joueur de Rosario.

Si la relation de Lionel Messi avec les supporters les plus radicaux de l’équipe parisienne était déjà conflictuelle, elle s’est dégradée ces derniers mois.

Tout a commencé avec l’élimination du PSG lors de la dernière Ligue des champions aux mains du Real Madrid, où ils ont accusé la star argentine de marcher sur le terrain et de ne pas faire d’effort pour se rendre en quarts de finale.

En tout cas, cette situation s’est aggravée après la dernière Coupe du monde. C’est que les supporters du PSG ne tolèrent pas que La Pulga fasse partie de l’équipe nationale argentine qui a battu la France en finale, c’est pourquoi ils ont commencé à remettre en cause la présence de Rosario dans l’équipe parisienne.

Une autre raison pour laquelle les fans ont lâché la main de Lionel Messi est liée à l’escapade que le Rosario a faite avec sa famille le week-end dernier, où ils ont profité des jours de congé que le PSG a dû faire pour aller skier.

En tout cas, peu importe qui s’en soucie, la vérité est que la star argentine est plus que confortable à Paris et a l’intention de continuer. De plus, il ne reste que des détails pour son renouvellement.