Les faits allégués pour lesquels Dani Alves a été dénoncé pour agression sexuelle

L’accusation contre le footballeur rapportée par le journal ‘ABC’ ces derniers jours a été entérinée dans les commissariats lundi dernier.

L’ancien footballeur du FC Barcelone Dani Alves a été dénoncé pour une agression sexuelle présumée survenue au petit matin du 30 au 31 décembre à la discothèque Sutton de Barcelone, comme le rapporte Europa Press. Le procès, selon des sources proches de l’enquête, a eu lieu le lundi 2 janvier, deux jours après les faits.

La victime présumée a assuré qu’Alves avait mis sa main dans ses sous-vêtements, comme l’a rapporté l’ABC il y a quelques jours. Après ce qui s’est passé, la femme a prévenu ses amis, qui ont été ceux qui ont alerté la sécurité privée de l’établissement pour activer le protocole pertinent.

La femme et ses amis ont attendu dans un espace calme l’arrivée de la police et, plus tard, ils se sont rendus dans un hôpital de Barcelone pour subir un examen médical.

L’ABC ajoute que la victime présumée n’a pas signalé les événements le soir même malgré le fait qu’il se trouvait au poste de police. Les Mossos d’Esquadra enquêtent sur les faits.

L’environnement du footballeur dément les faits

De son côté, Dani Alves ne s’est pas prononcé sur ce qui s’est passé. Cependant, son entourage l’a fait pour nier tout ce qui s’était passé, même s’il admet la présence du joueur des Pumas dans la boîte de nuit de Barcelone pendant «un court laps de temps». En fait, ils insistent sur le fait qu’il avait déjà quitté l’établissement lorsque la femme a raconté ce qui s’était passé.

Le Brésilien est déjà au Mexique , le pays où il vit après son départ de Barcelone et son transfert aux Pumas. Un club auquel il a fait référence dans plusieurs de ses derniers messages Instagram en utilisant une phrase frappante.

«Je ne sais pas à quel genre d’homme (d’homme) vous avez l’habitude de faire affaire, mais celui-ci est un sanglier très badass qui n’abandonne jamais», a-t-il commencé lors d’un vœu du Nouvel An.

Marié à Joana Sanz depuis 2017

Dani Alves est marié depuis 2017 au mannequin de Tenerife Joana Sanz, l’une des images les plus reconnues de marques telles que Gucci ou Channel. Un lien qui s’est tenu par surprise à Formentera et qui était son deuxième mariage après celui qui l’a uni à Dinora Santana entre 2008 et 2011.